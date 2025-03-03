Он отметил, что на месте происшествия работает комплексная комиссия во главе с начальником Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

В середине дня, 1 марта, враг атаковал баллистической ракетой "Искандер-М" в кассетном снаряжении одну из воинских частей на территории полигона Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины в Днепропетровской области, есть погибшие и раненые. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в Telegram.

Он отметил, что на месте происшествия работает комплексная комиссия во главе с начальником Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины.

"На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранен начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части", - подчеркнул Сырский.

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Он также сообщил, что дал задание командующим видов и отдельных родов войск (сил) ВС Украины организовать проверку выполнения требований о своевременности оповещения о ракетной опасности, а также запрета (ограничения) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности и размещения в непредназначенных для этого местах.

Он отмечает, что будет проверка и по проведению учебных занятий вне учебных пунктов, по возможности в углубленных, защищенных в инженерном отношении сооружениях, обеспечивающих надежную защиту личного состава, а также - как проведены инженерные работы по их оборудованию.

Сырский выразил соболезнования родным и близким погибших защитников Украины.

Россияне ударили по полигону на Днепропетровщине - детали

Как сообщал УНИАН, командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Михаил отметил, что российские захватчики нанесли ракетный удар по полигону.

Он отметил, что будут наказаны те, кто годами войны продолжает халатно и формально выполнять свои обязанности, тех, кто "затягивает" военных в устаревшие процедуры, пренебрегая их безопасностью, тех, кто самоутверждается не в бою.

Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского ракетного удара по полигону в Днепропетровской области.

Речь идет о возможной гибели более 20 военнослужащих. Некоторые СМИ сообщают, что военные были размещены в палатках на открытой местности.

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