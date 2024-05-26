В эпицентре взрывов находилось по меньшей мере 20 человек.

Харьковская областная прокуратура обнародовала обновленные данные о последствиях российских авиаударов по строительному гипермаркету в Харькове. В своем Telegram-канале ведомство также обнародовало кадры с камер наблюдения.

Отмечается, что сейчас установлены ранения 44-х и гибель 14-и человек. Идентифицированы 11 жертв, среди которых 12-летняя девочка и ее мама.

"Также найдены четыре фрагмента тел людей. Сейчас без вести пропавшими считаются семь человек. Проанализировано видео с камер наблюдения и установлено, что в эпицентре взрывов находилось не менее 20 человек", - говорится в сообщении.

Удар по Харькову 25 мая

По информации по состоянию на утро воскресенья количество жертв ракетного удара РФ по Харькову выросло более чем в два раза. Харьковская областная прокуратура сообщила, что в результате атаки погибли 12 человек. При этом 10 из них еще не опознаны. Ранения получили 43 человека.

В течение субботы, 25 мая, российские оккупационные войска несколько раз обстреливали Харьков. Так, в результате ракетного удара по центру города количество пострадавших возросло уже до 25 человек.

По мнению аналитиков Института изучения войны, россияне перестанут обстреливать Харьков только после того, как страны Запада позволят украинским силам адекватно противостоять прикрытию российских военных на территории РФ.

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