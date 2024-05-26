Россия атакует Харьков из своего безопасного воздушного пространства.

Российские обстрелы Харькова высокоточными бомбами свидетельствуют о попытке страны-агрессора напугать местных жителей и заставить их покинуть город.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, в последние недели оккупанты атаковали Харьков планерными бомбами, преимущественно модифицированными ФАБ и КАБ с планерными модулями, которые часто были оснащены системами наведения.

Эксперты напомнили, что самолеты РФ наносят эти удары из своего воздушного пространства, не боясь поражения системами противовоздушной обороны Украины. Это стало возможным, поскольку страны-союзники запрещают ВСУ использовать западное вооружение для ударов по военным целям и в воздушном пространстве агрессора.

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"Российские войска, скорее всего, будут продолжать эти удары в рамках наступательной операции на севере Харьковской области до тех пор, пока запреты Запада не позволят украинским силам адекватно противостоять прикрытию российских военных на территории РФ", - убеждены аналитики.

Атаки на Харьков

В течение субботы, 25 мая, российские оккупационные войска несколько раз обстреливали Харьков. В частности, россияне ударили по гипермаркету сети "Эпицентр" в Харькове авиабомбами УМПБ Д-30.

Авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко заявил, что россияне знали, куда они бьют, потому что те бомбы имеют точность около 10 метров.

По состоянию на утро 26 мая количество погибших в результате удара по "Эпицентру" выросло более чем в два раза. В Харьковской прокуратуре заявили о 12 жертвах.

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