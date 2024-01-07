Похороны захватчиков состоятся уже через несколько дней.

В сети появились детали потерь российских захватчиков в результате ударов ВСУ по командному пункту в Крыма.

Как сообщает мониторинговый проект "Крымский ветер", 4 января точным ударом украинской ракеты было ликвидировано по меньшей мере 13 высокопоставленных оккупантов.

"По информации нашего источника, в бункере командного пункта в Юхариной балке Севастополя погибли по меньшей мере 13 человек, похороны состоятся во вторник и в пятницу", - говорится в сообщении.

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Удар по оккупантам в Крыму

Крым 4 января был атакован ракетами и дронами. Миньоны российских захватчиков утверждали, что отбивали самую массовую атаку за последнее время.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, успешно нанесен удар по командному пункту противника, расположенному под Севастополем. Также в ВСУ сообщили, что возле села Первомайское удалось поразить вражеские склады боеприпасов.

Кроме того, в сети появилась информация, что якобы "убит Герасимов". Генерал-лейтенант, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что нет информации, подтверждающей ликвидацию Герасимова.

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