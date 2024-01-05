Вражеские склады боеприпасов размещались вблизи оккупированного села Первомайское.

Вооруженные силы Украины успешно поразили российские склады боеприпасов во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram. "Днем 4 января подтверждено поражение Вооруженными силами Украины складов боеприпасов вблизи села Первомайское во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

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Автономная Республика Крым в центре внимания - что известно о мощной атаке

Как сообщал УНИАН, 4 января на оккупированном полуострове раздавались громкие взрывы, днем Крым оказался под ударом ракет, а уже вечером - под атакой беспилотных летательных аппаратов.

Оккупационные власти заявили, что отбивали самую массовую атаку за последнее время. Россияне говорят, что сбили 10 украинских ракет.

В Генштабе Вооруженных сил Украины заявили, что нанесли успешный удар по командному пункту соединения войск РФ возле Севастополя. А партизаны движения "Атеш" пишут, что Силы обороны ударили по российской части в Евпатории по их наводке.

В то же время в сети появляется все больше сообщений о том, что в результате вчерашнего удара по оккупированному Крыму мог быть ликвидирован начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Но спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук склоняется к тому, что это неправда.

В Службе безопасности Украины сказали УНИАН, что пока не могут прокомментировать информацию о возможной ликвидации Герасимова.

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