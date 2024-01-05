Руководитель ГУР МО лаконично высказался о якобы уничтожении начальника Генштаба российской армии.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отреагировал на информацию о том, что во время мощной атаки на пока еще оккупированный россиянами Крым ликвидирован начальник Генерального штаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Глава ГУР МО в эфире телемарафона лаконично высказался о возможной серьезной потере российских оккупационных войск. Буданов не подтвердил уничтожение Герасимова на полуострове. "Я, скажем так, не имею подтверждающей это информации", - сказал он.

Мощная атака на Крым - сегодня это стоит знать

4 января на полуострове было очень громков - противники пожаловались на атаку дронами и ракетами. Пособники РФ утверждали, что отражали самую массированную атаку за последнее время. Оккупанты сообщили, что якобы смогли уничтожить 10 украинских ракет.

Позже в Генштабе Вооруженных сил Украины сообщили, что успешно ударили по вражескому командному пункту, который находится возле Севастополя. В ВСУ также поделились, что возле села Первомайское поражены склады боеприпасов противника.

Кроме того, в сети распространилась информация, что якобы "генерал Герасимов погиб" во время удара по Крыму. В Службе безопасности Украины сообщили УНИАН, что пока не могут прокомментировать сведения о возможном уничтожении вражеского генерала.

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