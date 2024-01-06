Появилась информация, что генерал Герасимов во время удара по Крыму якобы не был в Севастополе.

Руководитель Генерального штаба вооруженных сил России генерал Валерий Герасимов не был ликвидирован во время мощной атаки, которая была совершена на пока еще подконтрольный россиянам Крым.

Начальник вражеского Генштаба во время удара по полуострову не находился в городе Севастополь, пишет Telegram-канал "Кремлевская табакерка", ссылаясь на сведения своих источников.

"Во-первых, Герасимов не был в это время в Севастополе… Во-вторых, источники из его близкого окружения говорят, что никакого даже ранения у Герасимова не было. Он жив-здоров, командует группировкой в зоне "СВО" (россияне называют "специальной военной операцией" полномасштабную войну против украинцев, - Ред.)", - отмечается в сообщении.

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Крым 4 января был атакован ракетами и дронами. Пособники российских захватчиков утверждали, что отражали самую массированную атаку за последнее время.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, успешно нанесен удар по командному пункту противника, расположенному под Севастополем. Также в ВСУ сообщили, что возле села Первомайское удалось поразить вражеские склады боеприпасов.

Кроме того, в сети появилась информация, что якобы "убит Герасимов". Генерал-лейтенант, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов сказал, что нет информации, которая бы подтверждала ликвидацию Герасимова.

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