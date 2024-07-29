Известно, что в Генштабе также подтвердили такой удар по аэродрому.

Спутники зафиксировали последствия ракетной атаки ВСУ по аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

На снимках за 28 июля, которые опубликовал проект "Схемы", видно, что на одной из частей аэродрома, где базировались самолеты Су-30, появились темные пятна, которые могут означать пожар и/или взрывы.

По словам журналистов, пока разрешение спутникового снимка не дает возможности полностью оценить последствия удара.

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В свою очередь Генштаб ВСУ подтвердил, что подразделения ракетных войск во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому "Саки".

"Это один из оперативных аэродромов, которые Россия использует для контроля воздушного пространства, в частности акватории Черного моря, и нанесения ударов авиационными средствами поражения по украинской территории. Информация о последствиях удара уточняется. Важно отметить, что аэропорт прикрывали "современные" российские средства ПВО, которые в очередной раз не смогли защитить важный военный объект РФ", - добавили в сообщении.

Атака на аэродром Саки - что известно

Как писал УНИАН, в ночь на 26 июля во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы. В сети заявили о "прилетах" по аэродрому Саки в Новофедоровке.

В свою очередь российские Telegram-каналы заявляли, что Силы обороны ударили по аэродрому ракетами ATACMS.

"Этой ночью ВСУ ударили ATACMS по территории военного аэродрома в Новофедоровке Сакского района. В результате есть попадание по боекомплекту, произошел пожар. Ранены двое военнослужащих - они получили осколочные ранения", - написали в ASTRA.

В то же время экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий прокомментировал удар по аэродрому и отметил, что Крымский мост используется как приманка, поэтому оккупанты получают много ударов по важным объектам.

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