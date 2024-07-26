Сообщается о пострадавших оккупантах.

В результате удара по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму уничтожена РЛС оккупантов, а также ранены двое российских военных, сообщает российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах.

"Этой ночью ВСУ ударили ATACMS по территории военного аэродрома в Новофедоровке Сакского района. В результате есть попадание по боекомплекту, произошел пожар. Ранены двое военнослужащих - они получили осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что ракета ATACMS поразила место дислокации российской ПВО в 5 км от села Шелковичное в Сакском районе:

"В результате была уничтожена установка радиолокационной станции. Всего, по данным источников, ВСУ ударили по Крыму 4 ракетами ATACMS, две из них были сбиты".

Взрывы в Крыму 26 июля - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, в ночь на 26 июля во временно оккупированном Крыму звучали взрывы. Было известно о "прилетах" по аэродрому "Саки" в Новофедоровке.

Отмечалось, что ударом поразили склад с боеприпасами, и в сторону Новофедоровки, в районе которой и расположен аэродром, поехали машины "скорой помощи".

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