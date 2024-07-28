Оккупанты прикрывают мост, потому что это сакральный объект для врага.

Крымский мост используется как приманка, поэтому враг получает много ударов по важным объектам, как аэродром в Саках.

"И мы эту приманку активно используем", - отметил экс-командир роты батальона Айдар Евгений Дикий в эфире 24.

По его словам, в Саках было поражено два очень важных объекта - один это аэродром тактической авиации, с которого их самолеты летают бомбить наши позиции, а второй объект - радиолокационная станция. Он отметил, что Россия бросает все силы, в частности, свои ПВО для защиты Крымского моста.

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Он сказал, что Украина действительно готовит Крым к деоккупации и это остается чрезвычайно важной стратегической задачей.

"Нам нужно нанести российской армии такое поражение, чтобы даже самые тупые из российской глубинки не могли не понимать, что Путин войну проиграл. А россияне прощают своим вождям любые преступления, зверства, но только не проигранные войны. И нам очень важно показать, что война именно проиграна и Крым является именно тем символом. Как только украинский солдат переходит Перекоп (Перекопский перешеек, соединяющий Крымский полуостров и материковую Украину, - УНИАН), для рядового россиянина в глубинке становится совершенно понятно, что Путин войну проиграл и тогда у него начнутся проблемы, которые мы давно ждем. Крым это золотой ключик от Кремля, это и Кащеева смерть", - подчеркнул Дикий.

При этом подчеркнул, что деоккупация Крыма это не ближайшая перспектива. По его словам, много говорится об уничтожении Крымского моста, но по нему давно не было ударов.

"Мы его используем фактически как приманку. Мы превратили Крымский мост и полуостров в специальную Чернобаевку, в первую очередь для российского ПВО. Россиянам пришлось стянуть ПВО из разных регионов в Крым, и в первый раз в истории не прикрыты ядерные объекты на севере России. Не прикрыт Дальний Восток", - сказал Дикий.

Он добавил, что сейчас в Крыму Силы обороны устроили мясорубку.

"Россияне очень боятся, что мы грохнем мост, а мы не спешим. А мы грохаем ПВО, которыми они прикрывают мост и мы точно знаем, что они привезут новое ПВО. И вот приезжают С-300 на убой. Их заменяют С-400 и оказывается тоже на убой, мы их также уничтожаем. Вот уже заехали, насколько мы знаем, С-500, то ждем когда в ближайшее время получим их, потому что они не отличается существенно от С-400. Мы знаем, что ПВО в Крым они будут везти и дальше", - подчеркнул Дикий.

По его словам, Украина продолжает системно уничтожать в Крыму их ПВО, зная, что приедут новые.

"А точки уже пристреляны, методика отлажена. Орки могут это понимать, но они все равно продолжают везти туда ПВО, потому что объект сакральный (речь идет о мосте - УНИАН) и не прикрыть его права нет", - добавил он.

Удар по аэродрому Саки - последние новости

На днях в результате удара по аэродрому "Саки" во временно оккупированном Крыму уничтожена РЛС оккупантов, а также ранены двое российских военных.

Российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах отмечал, что ВСУ ударили ATACMS по территории военного аэродрома в Новофедоровке Сакского района. В результате есть попадание по боекомплекту, произошел пожар.

Кроме того, сообщается, что ракета ATACMS поразила место дислокации российской ПВО в 5 км от села Шелковичное в Сакском районе. Была уничтожена установка радиолокационной станции.

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