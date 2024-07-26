Предварительно, Силы обороны Украины поразили несколько целей.

В ночь на 26 июля во временно оккупированном Крыму звучали взрывы. В сети сообщают о "прилетах" по аэродрому "Саки" в Новофедоровке.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", был поражен склад с боеприпасами, а местные жители сообщают, что после взрывов в сторону Новофедоровки, в районе которой и расположен аэродром, поехали машины "скорой помощи".

Связанный с российскими ВКС Telegram-канал Fighterbomber написал следующее: "Утро снова не доброе, страна. Ну что, развернули RС-135? Соблюли все международные нормы? Помогло? Все в точности как я и говорил. Вечная память...".

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Как пишет канал "Николаевский Ванек", судя по всему, в Крыму поразили сразу несколько "жирных точек":

"Интересно то, что среагировать они не успели, поэтому ни один СУ-24 в воздух не поднялся (а склады БК были как раз недалеко от них). А бортов там было до 8. А значит, при хорошей и смачной детонации - будут хорошие новости. Подождем, конечно, снимки, но пока выглядит всё очень даже неплохо. Баллистические ночные тусовки в Крыму".

Взрывы в Крыму 26 июля - видео

Взрывы в России в ночь на 26 июля - что сообщалось

Напомним, как писал УНИАН, в ночь на 26 июля Россию атаковали дроны. В частности, взрывы слышали в Ростовской области.

Известно, что один из беспилотников долетел до поселка Несветай в 15 километрах от Ростова, где в результате этого вспыхнул пожар.

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