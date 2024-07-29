Гетьман напомнил о сложной ситуации, сложившейся на Торецком, Покровском и Часово Ярском направлениях.

Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман рассказал, что происходит на фронте от Торецка до Нью-Йорка и объяснил, какая цель РФ в Константиновке.

По его словам, там "5-6 км между российскими войсками и можно простреливать пути подвоза всего что необходимо для войск, которые расположены непосредственно на нуле, и не только из артиллерии, даже из минометов".

"Если между флангами небольшое расстояние у врага, то это опасно, потому что усложняется снабжение. Это не только патроны, снаряды, а даже вода и еда. Если подобная ситуация будет ухудшаться, и возникнет угроза окружения - надо давать приказ на отвод войск. Потому что оставлять их там, чтобы они попали в окружение - недопустимо. Неприятно осознавать, что с некоторых участков нам приходится отходить, но помните, что мы прекрасно все понимали, еще тогда, когда анонсировалась такая мощная наступательная операция россиян во время весенне-летней кампании, что где-то нам придется отходить", - сказал Гетман в эфире Еспресо.

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Он напомнил о сложной ситуации, складывающейся на Торецком, Покровском и Часово Ярском направлениях.

"Движение россиян в сторону трассы Покровск - Константиновка и попытка, скорее всего, выйти на Константиновку, потому что это железная дорога и Вооруженные Силы активно ею пользуются", - сказал ветеран.

Также он прокомментировал возможность окружения украинских защитников российскими оккупантами.

"Я уверен, что командиры подразделений, которые там находятся, прекрасно понимают тактическую ситуацию, и в целом они имеют право, согласно боевому уставу, в случае вероятного окружения их подразделений самостоятельно принимать решение на изменение позиции, на отход. Чтобы никто не рассказывал, что отошли без приказа, есть определенные правила, которые прописаны в боевых уставах. Если существует высокая вероятность окружения и она обоснована, командиры имеют право самостоятельно принимать решения, а не так, что кто-то сидит испуганный в тылу и боится дать приказ, чтобы ему потом не рассказывали, что он что-то неправильно сделал, скажем мягко", - добавил Гетьман.

Война в Украине - что происходит на фронте

Ситуация на Покровском направлении очень сложная, идут постоянные вражеские атаки, где соотношение сил в пропорции 1 к 10 не в пользу Сил обороны. Об этом сказал старший офицер реактивной артиллерийской батареи 47 ОМБР Роман Бугаев.

По его словам, враг ввел новые силы на этом участке фронта, которые отдохнули, они быстро двигаются и имеют некоторые успехи.

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