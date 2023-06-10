Подоляк посмеялся над российскими военными корреспондентами.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал начало украинского контрнаступления.

"Продолжается повышенная интенсивность на фронте, которая готовит поле для большой битвы. Генштаб ВСУ комментирует события, потому что знает все через практический опыт. А российские корреспонденты комментируют события, потому что есть пропагандистская цель. Нам это выгодно, потому что так россияне будут жить в иллюзиях, что все у них идет по плану. У них будет уверенность в том, что они эффективны, но это не соответствует реальной картине. Наш Генштаб комментирует все осторожно, чтобы не было иллюзий ни у кого", - сказал Подоляк.

Советник ОП отметил, что президент Зеленский дал соответствующие распоряжения и продолжается подготовка наступательных действий от Сил обороны Украины.

"Контрнаступление - это не одна какая-то операция. Это сотня различных действий, которые в итоге сформируют одно масштабное событие. Надо сохранять спокойствие, будут непременно поставлены все точки, сейчас начинается процесс возвращения территорий. Генштаб сам поймет, когда и как надо действовать на определенном направлении", - добавил Подоляк.

Напомним, 9 июня кремлевский диктатор Владимир Путин утверждал, что контрнаступление Вооруженных сил Украины уже началось. По мнению президента РФ, армия оккупантов имеет современное вооружение, которое поможет отбить наступления украинцев.

Контрнаступление ВСУ - главное

Украинское контрнаступление набирает обороты, но россияне демонстрируют жесткое сопротивление, сообщали западные медиа.

Генштаб, в свою очередь, отмечал, что на фронте ведутся тяжелые бои за каждый квадратный метр. Наиболее горячо было на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Британская разведка информировала о том, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на нескольких направлениях.