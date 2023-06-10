Украина официально не объявляет о начале контрнаступления, но намеки на это появляются все чаще.

Украинское контрнаступление набирает обороты, но россияне демонстрируют жесткое сопротивление.

Как сообщает POLITICO, украинские механизированные бригады удваивают наступления на Бахмутском и Запорожском направлениях, "но, похоже, сталкиваются с сильным сопротивлением России".

Издание отмечает, что украинцы продвинулись до 1600 метров вокруг Бахмута. Это признали и российские "военкоры", связанные с Минобороны РФ. Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин в начале этой недели пожаловался на отступление российских войск в Бахмуте, назвав это "позором".

Впрочем, на Запорожском направлении "картина выглядит гораздо неоднозначнее". Как пишет издание, Институт изучения войны заявлял об ограниченной, но значительной атаке ВСУ в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня. Российские силы защищались от этой атаки доктринально обоснованным способом и якобы восстановили свои первоначальные позиции.

В то же время вашингтонский аналитический центр со ссылкой на геолокационные кадры сообщал, что украинские силы прорвали первую линию обороны между Работиным и Вербовым, примерно в 15 километрах к юго-востоку от Орехова. Но россияне, похоже, оттеснили украинские войска, чтобы восстановить свои первоначальные позиции. Также сообщают об ожесточенных боях вокруг Великой Новоселки, что на границе Запорожской и Донецкой областей.

POLITICO отмечает, что украинские официальные лица в основном хранят оперативное молчание относительно контрнаступления, а вчера украинская армия сообщила, что "противник продолжает обороняться."

О том, что контрнаступление идет полным ходом, намекнул президент Владимир Зеленский. В четверг он подчеркнул, что "находится на постоянной связи с нашими военными".

"Донецкая область - очень тяжелые бои. Но результат есть, и я благодарен всем, кто обеспечивает этот результат! Бахмут-молодец. Шаг за шагом", - заявил Зеленский.

В то же время президент США Джо Байден заявил, что "очень оптимистично" воспринимает "развивающиеся события" на фронте.

О тяжелых боях на фронте отчитываются и россияне. Накануне прокремлевские ресурсы опубликовали видео длинной украинской колонны с бронетехникой, которая якобы подверглась мощному обстрелу в четверг. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинформировал диктатора Путина о боях, заявив о большом штурме 47-й механизированной украинской бригады, который, по его словам, был отражен в многочасовом бою на Запорожье.

Вместе с тем, издание отмечает, что россияне хорошо подготовились к обороне на Запорожском направлении, обустроив фортификации, "зубы дракона" и минные поля.

"Российская оборона может создать большие проблемы для контрнаступления Украины. Инженерная техника оказалась одной из сильнейших видов российской армии", - говорится в материале.

Издание напоминает, что опытные военные эксперты накануне контрнаступления считали Запорожье наиболее вероятной главной целью украинцев, поскольку успешная контратака дала бы наибольшее потенциальное вознаграждение - позволила бы силам Киева продвигаться в Бердянск, Мелитополь и Токмак с целью разрезать так называемый сухопутный мост, соединяющий через Крымский перешеек материковую Россию и оккупированные южные украинские территории.

"Но неделю назад Зеленский подготовил украинцев к тяжелой, длительной работе и попытался смягчить ожидания, сказав, что борьба на поле боя займет некоторое время и будет иметь большую цену", - подытожило издание.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

Накануне в Минобороны отметили, что не будут объявлять о начале контрнаступления. При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заметил, что когда операция начнется, это поймут все.

Однако западная пресса и разведки сообщают, что крупное наступление уже стартовало. Британская разведка сегодня заявила, что за последние двое суток значительные украинские операции проводились в нескольких секторах Восточной и Южной Украины. На некоторых участках удалось прорвать первую линию обороны россиян.

В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки российские оккупанты неудачно попытались наступать на трех направлениях - Лиманском, Бахмутском и Авдеевском.

Вас также могут заинтересовать новости: