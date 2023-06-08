Наиболее горячо на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои за каждый квадратный метр, произошло 26 боевых столкновений.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. Отмечается, что на Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел наступательные действия в направлении Ивановского, но успеха не имел. При этом нанес авиационный удар в районе населенного пункта Белая Гора Донецкой области.

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По данным Генштаба, на Авдеевском направлении противник предпринял неудачные попытки наступления неподалеку населенных пунктов Северное и Опытное. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник понес потери.

На всех четырех направлениях враг обстреливал населенные пункты из разных видов вооружения.

В сводке сказано, что на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных с Украиной районах, усиливает состав группировки прикрытия границы за счет подразделений территориальных войск.

В Генштабе сообщают, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационный удар в районе Гуляйполя Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бурлацкое, Зеленое Поле, Новоселка, Новополь, Темировка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, железнодорожное, Белогорье и Каменское Запорожской области; Берислав, Антоновка Херсонской области и города Херсон.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, по данным Института изучения войны (ISW), сейчас ВСУ ведут контратаки к юго-западу от Бахмута в районе Клещиевки, к северо-западу от Бахмута в районе Орехово-Васильевки и в районе Берховки, а также к северо-востоку от Бахмута в районе Яковлевки.

Заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр прокомментировала ситуацию в Орехово (Запорожская область) где ВСУ, по версии России, ведут контрнаступление.

Чиновница уточнила, что украинская армия заставила оккупантов на этом направлении перейти в активную оборону.

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