Пололяк заявил, что агрессору не удастся запугать украинцев.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что обстрелы российскими захватчиками Украины в День Независимости - это проявление беспомощности и террористической сути русских варваров.

Об этом Подоляк написал в микроблоге Twitter.

"Массированный обстрел Украины в День Независимости – очередное проявление беспомощности и террористической сути российских варваров после шести месяцев позора и поражений. Неужели еще не понятно, что попытка запугать украинцев – абсолютно проигрышная идея? Лучше думайте о финальном "жесте доброй воли"...", - подчеркнул Подоляк.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 августа, российские оккупанты обстреляли военную инфраструктуру города Миргород. Вероятно, ракетами Х-22.

В Синельниковском районе Днепропетровской области вражеская ракета попала в частный дом. В результате удара погиб 11-летний ребенок.

А в областной военной администрации Хмельницкой области вечером сообщили о прилетах вражеских ракет.

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