В ОП подчеркнули, что "российским убийцам" нет оправдания.

В результате ракетного обстрела российскими оккупантами Днепропетровщины погиб 11-летний ребенок.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Синельниковский район. В результате ракетного обстрела погиб 11 летний ребенок. Нет оправдания русским убийцам. Просто не хватает слов", - говорится в заметке.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 24 августа, Тимошенко сообщил, что на Днепропетровщине в Синельниковском районе ракета российских оккупантов попала в частный дом.

"Около 15:00 на Днепропетровщине в Синельниковском районе российская ракета попала в частный дом. Под завалами оказались двое детей. Их эвакуировали, дети живы", - заявил он.

Напомним, что сегодня украинцы отмечают 31-ю годовщину Независимости. Граждан неоднократно предупреждали о высокой угрозе ракетных ударов со стороны России. Воздушные тревоги раздаются во всех городах весь день.

Вечером председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил о прилеты вражеских ракет в области. О деталях атаки пока ничего не сообщалось.

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