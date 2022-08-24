Сергей Гамалий призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Председатель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий сообщил о прилетах вражеских ракет в области.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

"Имеем прилеты вражеских ракет в Хмельницкой области. Детали впоследствии", - отметил председатель ОВА.

Он призвал местных жителей оставаться в укрытиях.

Стоит отметить, что сегодня украинцы отмечают 31-ю годовщину віденовлення украинской независимости. Еще с ночи и весь день по городам Украины раздаются воздушные тревоги. Оккупанты "приветствуют" украинцев ракетами, в том числе и с территории Беларуси.

Ранее укринцев предупреждали о возможных ракетных ударах 24 августа. В связи с этим в Украине отменили все праздничные мероприятия.

Как ранее сообщал УНИАН, 23 и 24 августа чиновники называли самыми опасными из-за угрозы ракетных обстрелов. Несмотря на это, в Киев во вторник утром, 23 августа с визитом прибыл президент Польши Анджей Дуда. Сегодня, 24 августа, на День независимости Украины в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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