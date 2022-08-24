По его словам, у оккупантов закончились "Калибры" сухопутного базирования.

Россия с самого начала полномасштабного вторжения ежедневно наносит ракетные удары по Украине.

Интенсивность ракетных обстрелов настолько велика, что у оккупантов закончились "Калибры" сухопутного базирования, рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Что касается ракетного вооружения, которое есть в РФ, то на территории Беларуси есть ракетные комплексы "Точка У", дальность 120 км. Это - высокоточное оружие, его точность до 150 метров. Ракеты Х-22 - это крылатые ракеты воздушного базирования, они старые советские, их применяют с самолета Ту-22М3. Их база в Курской области на аэродроме "Шайковка". Ее дальность - до 600 км. Она самая мощная из тех, которые сейчас используют российские войска. "Искандер" есть на территории Беларуси и России. Дальность пуска ракеты составляет 500-700 км. Точность этой ракеты до 30 м. Это, кстати, очень точное оружие. Они не могут промахнуться, стреляя в торговый центр", - отметил эксперт.

По словам Жданова, Россия также активно обстреливает Украину с воздуха и моря.

"Ракета Х-101 — она крылатая. Ее запускают из Каспийского моря со стратегических бомбардировщиков. Дальность пуска этой ракеты – 5,5 тыс. км, точность – до 10 метров", - добавил военный эксперт.

Помимо этого, оккупанты в Крыму и Херсонской области обстреливают Украину береговым комплексом "Бастион".

"Это - противокорабельная ракета "Оникс". Это старая советская ракета, которую можно применять по наземным целям. Ею РФ обстреливает юг Украины, ее дальность - до 800 км, точность 1,5 метра. Ракеты "Калибр" у них остались только морского базирования, поскольку сухопутного - закончились. Дальность - 2,5 тыс. км, точность - 50 м. Еще одна ракета Х-555 - это модернизация старой советской ракеты. Ее дальность - до 2,5 тыс. км, точность 100 метров", - объяснил Жданов.

Как ранее сообщал УНИАН, общее количество различных крылатых ракет, которые Россия применила против Украины, приближается к 3,5 тысячам.

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