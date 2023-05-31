В ОП заявили, что военные сами придут на встречу к тем, кто это сделал.

Объявлением в розыск главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного и командующего Сухопутных войск генерала Александра Сырского Россия дискредитирует себя как страну без капли адекватности.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона. Он назвал соответствующее решение Министерства внутренних дел страны-агрессора "днем открытых дверей" в специальных медицинских учреждениях.

"Мне кажется, что и Сырский, и Залужный лично придут к тем людям, которые это написали, и зададут им определенные вопросы во время встречи", - сказал Подоляк.

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Он добавил, что при этой встрече "будут нюансы", и "пусть они немного подождут".

Залужного, Сырского и Наева объявили "в розыск": что известно

Как ранее сообщал УНИАН, в мае Следственный комитет ПФ обвинил украинских командующих в "обстреле мирного населения и гражданских объектов Донбасса".

30 мая стало известно, что данные о них появились в базе розыска Министерства внутренних дел России. Позже оказалось, что в российский "розыск" объявили и командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.

В Министерстве обороны Украины назвали объявление в" розыск " Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного командующего Сухопутных войск Александра Сырского одним из приемов информационной войны РФ.

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