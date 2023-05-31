По словам Анны Маляр, оккупанты преследуют две цели.

В Министерстве обороны Украины назвали объявление в "розыск" Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутных войск Александра Сырского одним из приемов информационной войны РФ.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр напомнила, что в 2014-2015 годах они открывали уголовные производства против украинских командующих и комбригов по обвинению в якобы совершении преступлений во время ведения боевых действий.

По мнению Маляр, оккупанты хотят нивелировать статус Украины как жертвы международного преступления агрессии и формально уравнять свои преступные действия с нашими оборонительными.

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"Россия этой войной создала себе настолько токсичную репутацию и настолько потеряла доверие, что любые обвинения с их стороны в адрес наших военных воспринимаются как отягчающее обстоятельство", - написала Маляр в своем Telegram-канале.

Также оккупанты пытаются оказать психологическое давление на украинских защитников, чтобы их деморализовать. "Психологически давить на командующих, воюющих с врагом, что значительно преобладает по количеству бойцов и вооружения - бесперспективно", - добавила она.

Залужного объявили "в розыск": что известно

В мае Следственный комитет России обвинил украинских командующих в "обстреле мирного населения и гражданских объектов Донбасса".

Вчера стало известно, что данные о них появились в базе розыска Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Впоследствии стало известно, что в российский "розыск" объявили командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева.

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