У России есть дивизионные проблемы, в стране нет готовых к бою частей.

Россия не имеет готовых к войне бригад военных, но угроза вторжения была, есть и будет. Возможно, сейчас у границ Украины находится примерно 130 тысяч военных.

Об этом секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал в эфире радио НВ.

Он уверен, что вблизи украинских границ сейчас нет 150 тысяч российских военных. Возможно, сейчас РФ могла разместить возле Украины примерно 130 тысяч военных. Но такое количество может быть лишь при условии, если "приплюсовать" всех россиян, которые сосредоточились еще и возле оккупированного Крыма и так называемых самопровозглашенных "ЛДНР", и войсками "вплоть до Кавказа", - отметил Костенко.

"В России - дивизионная система. Там дивизии воюют и бригады... Когда они не боеготовые, берут из одного подразделения что-то боеготовое, из второго, из третьего, и лепят из этого батальонно-тактическую группу, которая имет численность только по 500-600-700 человек. Собрали все хорошее и отправляют где-то на Запад, к нашим границам. У них тоже очень большие проблемы в армии: нет боеготовых частей, они едут с Дальнего Востока. Целых бригад, готовых к войне, у них нет", - рассказал Костенко.

Несмотря на то, что РФ не имеет готовых к войне бригад военных, угроза вторжения все же существует. По мнению Костенко, Кремль может решиться на новую атаку.

"Угроза у нас остается с 2014 года. Каждый раз как график — то растет, то уменьшается, в зависимости от стабильности ситуации либо внутри страны, либо политической ситуации вокруг страны. Поэтому угроза у нас была, есть и будет. Самая большая угроза - это точечная эскалация", - считает Костенко.

Угроза вторжения России в Украину

Россия сосредоточила у границ с Украиной более 100 тысяч военных, которые, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному вторжению.

Вместе с тем МО РФ 15 февраля заявило о якобы начале отвода войск к местам постоянной дислокации. Хотя в НАТО это не подтверждают.

Президент США Джо Байден во время своего выступления в Белом доме во вторник, в свою очередь, ответил, что угроза вторжения остается вполне возможна.

На фоне опасений, что РФ решится на новое вторжение в Украину, США и Европа начали работать над масштабным пакетом санкций, призванным сдержать Россию от нападения на Украину.

В то же время США выступали против введения превентивных санкций против РФ. Госсекретарь Вашингтона Энтони Блинкен объяснял это тем, что они могут потерять сдерживающий эффект.

В Кремле сравнили возможные санкции США против президента России Владимира Путина с инициативой по разрыву отношений.

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