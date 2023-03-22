По его словам, любые действия Кремля против протестующих будут считаться преступлениями.

Советник офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас лучшее время для потенциальных протестных движений в России, чтобы начать действовать.

В своем Twitter он пояснил, что президент РФ Владимир Путин - военный преступник, а потому не имеет легитимности. В связи с этим любые действия против митингующих будут лишь дополнительными преступлениями.

"Кстати, потенциальные "протестные движения" в Рф должны понимать: именно сейчас – лучшее время активно действовать. Ордер МУС четко обозначил новую позицию: Путин - военный преступник, и поэтому не имеет легитимности. Все его действия против протеста - исключительно дополнительные преступления. С соответствующими последствиями", - написал Подоляк.

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Ордер на арест Путина

17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовской-Беловой за насильственную депортацию детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.

Их могут задержать по требованию трибунала в любом из 123 государств мира, ратифицировавших Римский устав. Главный прокурор МУС сообщил, что Путин предстанет перед судом независимо от того, признает ли Кремль это решение.

По его словам, ордер на арест российского лидера является пожизненным. Его могут отозвать лишь в том случае, если Путин предстанет перед судом и дело будет закрыто.

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