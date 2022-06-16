Дальнейшие наступательные действия армии РФ будут зависеть от наличия в Украине необходимых ресурсов и вооружения для ведения боевых действий.

Одной из основных целей врага на сегодня является уничтожение иностранного вооружения и инфраструктуры для его транспортировки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Как сообщила Маляр со ссылкой на данные Главного управления разведки МОУ, основные усилия российской армии сейчас направлены на установление полного контроля над Луганской и Донецкой областями. Для этого оккупанты пытаются окружить и уничтожить Силы обороны Украины в районах Северодонецка, Лисичанска, Золотого, Славянска и Краматорска.

Она подчеркнула, что самую большую угрозу в настоящее время представляют крылатые ракеты "Искандер", X-101, X-555, крылатые ракеты морского базирования "Калибр", которыми можно наносить удары на всю глубину территории Украины.

"Основной целью врага является уничтожение вооружения, которое поступает от иностранных партнеров, а также повреждения транспортной инфраструктуры, которая используется нами для переброски грузов военного и гражданского назначения. Учитывая это, предполагается, что РФ продолжит наступательные действия с целью окружения группировки войск ВСУ в районе вышеуказанных населенных пунктов. В дальнейшем их действия будут зависеть от наличия в Украине ресурсов для ведения боевых действий и масштабов военной поддержки. Кремль будет пытаться использовать военные достижения как рычаг влияния на переговорах с Украиной", - подчеркнула Маляр.

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