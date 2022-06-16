Вооружение уже доставлено в нашу страну.

Словакия сообщила о передаче Украине новой партии вооружения. В нее вошли пять вертолетов и "тысячи" 122-миллиметровых ракет для реактивных систем залпового огня "Град".

Об этом рассказал министр обороны Словакии Ярослав Надь на своем персональном аккаунте в Twitter.

"Рад подтвердить, что тысячи словацких 122-мм ракет для "Градов" и 5 вертолетов серии Mi были благополучно переданы вооруженным силам Украины. Весь демократический мир помогает Украине защититься от российской агрессии", — написал Надь.

Позже министр обороны уточнил, какие именно геликоптеры передала Словакия нашей стране. Она отправила четыре Mi-17 и один Mi-2. В своей армии Словакия заменила эти вертолеты на UH-60M Black Hawk американского производства.

Напомним, западные партнеры договорились о поставках нового вооружения Украине в рамках встречи в формате "Рамштайн-3". США передадут артиллерию, HIMARS и противокорабельные ракеты Harpoons. Канада, Польша и Нидерланды отправят артиллерию, а Германия — РСЗО.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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