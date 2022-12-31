Запасы ракетного вооружения, особенно высокоточного, в значительной мере у армии РФ израсходованы.

Россия испытывает дефицит ракет, но все равно пытается делать вид, будто у них много запасов. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов с помощью анекдота объяснил скверное положение рашистов.

"Ну, это как в старом анекдоте, когда Чапаев Петьке говорит: чтобы враг не догадался, что у нас закончились патроны, нужно постоянно стрелять. И собственно это сегодня и происходит с российским военно-промышленным комплексом. Там действительно запасы ракетного вооружения, особенно высокоточного, в значительной мере израсходованы. И если говорим о возможности производить и пополнять эти запасы - то они не соответствуют потребностям на фронте", - сказал Юсов.

Он отметил, что у РФ проблемы со стратегическими запасами ракет.

"Да, действительно, эти "Калибры", как горячие пирожки, изготовляются и сразу идут на поддержание такой психологической операции, как террористическая атака по энергетической инфраструктуре. Но они не смогут наносить массированные удары в таком темпе. Все ракеты сразу с конвейера уходят на фронт. А стратегические запасы заканчиваются, эти запасы составляют уже менее 30% от общего количества в государстве", - добавил Юсов.

Война в Украине: ракеты РФ

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