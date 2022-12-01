Рашисты продолжают изготавливать ракеты типа Х.

Авиационный эксперт и менеджер авиационного сектора Богдан Долинце высказался о российском ВПК, в частности прокомментировал изготовление крылатых ракет. Также специалист описал процесс доставки ракет к кораблям.

"Во-первых, это принятие решения российским руководством, и после этого происходит планирование по атаке. Несколько дней у россиян занимает разработка планов и маршрутов для тех ракет, которые у них есть. Некоторое время у них забирает поставки ракет и средств поражения на корабли, подводные лодки, аэродромы", - сказал Долинце в эфире телеканала "Эспрессо".

По словам эксперта, рашисты продолжают изготавливать ракеты типа Х.

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"За восемь месяцев войны россияне изготовили больше, чем полтысячи таких ракет. Но мы понимаем, что скорость производства не является высокой. Количество ракет, которые они способны производить, где-то 100-120 крылатых ракет в месяц. И речь может идти о нескольких ударах по Украине ежемесячно", - добавил Долинце.

Война в Украине: ракеты РФ

Ранее военный эксперт Олег Жданов отметил, что самыми опасными для Украины являются гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Военным ВСУ удается сбивать 60% всех выпущенных Россией ракет.

Другой эксперт Роман Свитан отмечал, что Россия за год может изготовить крайне мало ракет, ведь санкции сильно ударили по ВПК.