Сейчас для ВСУ очень важно использовать для синхронных эффективных действий технологическое преимущество, в частности спутниковую связь и БПЛА.

Украинским военным в борьбе с российскими захватчиками значительно помогают спутниковая связь Starlink, беспилотники и системы ситуативной осведомленности, такие как Delta.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью РБК-Украина. По его словам, без этих технологий ВСУ было бы значительно сложнее в войне с РФ.

"Первое, что хотел бы выделить - это Starlink. Не представляю, как без них можно было бы строить эту сетевую войну. Во-вторых, это БПЛА, потому что это глаза Вооруженных сил и возможность поражать объекты врага и его живую силу. В-третьих, это система ситуативной осведомленности, например, Delta. Когда можно в режиме реального времени наносить слои информации на карту для того, чтобы принимать эффективные управленческие решения", - сказал Федоров.

Он отметил, что российские войска также используют беспилотники и собственные системы ситуативной осведомленности. Однако, благодаря Starlink ВСУ имеют другие возможности в плане скорости. "И здесь теперь на первое место встает вопрос синхронизации собственных сил", - сказал министр.

Федоров подчеркнул, что сейчас для ВСУ очень важно использовать для синхронных эффективных действий технологическое преимущество, в частности спутниковую связь и БПЛА. При этом, по его словам, сейчас некорректно сравнивать и оценивать, у кого технологическое преимущество лучше.

"Сейчас идет технологическая и организационная война. Кто быстрее приспосабливается к новым технологическим условиям ведения войны, тот, конечно, побеждает на определенном участке и стратегически", - сказал глава Минцифры.

Starlink в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками. Президент компании Гвинн Шотвелл пояснила, что компания не хочет, чтобы украинские военные использовали технологии SpaceX для наступательных ударов.

В ответ на это советник председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что госпоже Шотвелл в лице руководства компании нужно определиться: поддерживает ли SpaceX россиян в их "праве" на убийство украинцев, или же отстаивает свободу Украины и ее нации.

В начале февраля Кабинет министров принял постановление о введении украинского военной информационной системы Delta в Силах обороны. Она позволяет нашим солдатам в режиме онлайн видеть поле боя и расположение вражеских войск. Платформа поможет Вооруженным силам Украины быстрее освободить территорию от оккупантов.

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