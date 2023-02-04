Она позволяет нашим солдатам в режиме онлайн видеть поле боя и расположение вражеских войск.

Кабинет министров принял постановление о введении украинской военной информационной системы Delta в Силах обороны. Платформа поможет Вооруженным силам Украины скорее освободить территорию от оккупантов.

"Технологии позволяют нашим бойцам знать о враге больше, чем он даже может представить. Теперь все силы безопасности и обороны официально смогут пользоваться платформой Delta. Правительство приняло соответствующее постановление", - написал в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, соответствующее решение Кабмина является мощным шагом. Система Delta позволяет солдатам в режиме онлайн видеть поле боя и расположение войск противника. Кроме того, к платформе подтягиваются данные от аэроразведки, спутников, беспилотников, стационарных камер, радаров, чатботов и тому подобное.

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"Delta - важный компонент при планировании военных операций. Центр инноваций Минобороны постоянно совершенствует платформу, добавляя новые функции. Уверен, Delta поможет нашим бойцам быстрее освободить всю территорию Украины от оккупантов", - подчеркнул министр.

В Кабмине добавили, что кроме использования платформы военными, правительство разрешило разместить Deltа в облаке вне пределов Украины. Это позволит защитить систему от ракетных и кибератак врага. Как известно, Deltа создал Центр инноваций и развития оборонных технологий Министерства обороны Украины.

Использование системы Delta

По данным The New York Times, ВСУ использовали систему Delta при наступлении на Херсонском направлении. Также она помогла украинской армии заставить Россию отступить из-под Киева.

Одной из целей создания Delta NYT называет необходимость переучить украинские войска на отличный от российских стандартов формат хранения информации. Высокопоставленные представители НАТО и Украины заявили, что Delta стала ярким примером того, как ВСУ приблизились к стандартам НАТО.

Первое серьезное испытание Delta в реальных условиях пришлось на первые недели войны, когда ВСУ отслеживали перемещения российской колонны, двигавшейся на Киев.

Отмечается, что в ходе войны в Украине вносить данные в Delta могут не только военные, но также чиновники и "проверенные" гражданские лица.

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