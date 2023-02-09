Сегодня руководство компании SpaceX заявило о решении ограничить использование связи Starlink для управления дронами.

В Офисе президента Украины ответили на решение руководства компании SpaceX ограничить использование Вооруженными силами Украины терминалов Starlink для управления дронами.

Сегодня президент компании Гвинн Шотвелл официально объявила, что SpaceX не хочет, чтобы украинские военные использовали технологии SpaceX для наступательных ударов, поэтому ограничивает доступ украинских военных к управлению дронами через Starlink.

Как отметил в ответ советник главы ОП Михаил Подоляк в своем Twitter, госпоже Шотвелл в лице руководства компании нужно определиться: поддерживает ли SpaceX россиян в их "праве" на убийство украинцев, или же отстаивает свободу Украины и ее нации.

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"Год сопротивления Украины и компании должны для себя решить - или они на стороне права на свободную жизнь и Украины, и тогда не выдумывают как навредить, либо они на стороне РФ и ее "права" на убийства, захваты территорий. SpaceX и госпоже Шотвелл желательно выбрать конкретную опцию", - написал он.

Сотрудничество Украины и SpaceX

Starlink – проект американской компании SpaceX по разработке высокопроизводительной спутниковой платформы для изготовления спутников связи. Компания обеспечивает стабильный интернет и связь во многих уголках мира, ее основателем является Илон Маск.

Вследствие значительных повреждений украинских телекоммуникаций от ракетных ударов россиян, Украина нуждается в дополнительном оборудовании со стороны партнеров, одним из таких стала компания SpaceX. Буквально 13 декабря 2022 года парламент отменил законодательную норму об уплате НДС и пошлин при ввозе генераторов, Starlink и другого оборудования, чтобы облегчить взаимное партнерство.

Также 20 декабря стало известно, что Украина договорилась с компанией о получении в ближайшие месяцы еще более 10 тысяч антенн Starlink.

Однако отношения между SpaceX и Украиной нельзя назвать стабильными. Еще в ноябре 2022 года Илон Маск внезапно объявил о повышении стоимости месячной абонплаты за пользование услугой спутникового интернета Starlink для Украины. Также он отметился своими пророссийскими высказываниями в социальных сетях.

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