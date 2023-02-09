Основателем компании является американский миллиардер Илон Маск, который ранее назвал неуместными шаги по освобождению Украиной Крыма.

Американская компания по производству космической техники SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками.

Об этом заявила президент компании Гвинн Шотвелл, пишет Reuters. Она пояснила, что компания не хочет, чтобы украинские военные использовали технологии SpaceX для наступательных ударов.

"Starlink разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием", — отметила Шотвелл.

Она уточнила, что в контракте с Украиной прописаны лишь гуманитарные цели использования оборудования SpaceX.

В частности, терминалы компании помогали обеспечить связью украинские больницы, банки, а также линию фронта. Однако применение Starlink для дронов выходит за рамки соглашения, сказала она.

Скандалы основателя SpaceX Илона Маска по поводу Украины

Напомним, что основателем компании SpaceX является американский миллиардер Илон Маск, который ранее попал в несколько скандалов из-за своих высказываний о Крыме и войне в Украине.

Недавно он назвал неуместными шаги по освобождению Украиной Крыма, который Россия аннексировала в 2014 году.

Также в сентябре 2022 года Маск предложил свой "мирный план" для Украины и России: он предложил провести повторные референдумы на оккупированных РФ территориях при участии ООН. Такое предложение возмутило украинцев и украинскую власть.

Недавно советник главы ОП Михаил Подоляк публично обвинил Маска в поддержке российской пропаганды, заявив, что он искусственно снижает активность на страничках украинских официальных лиц в Twitter.

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