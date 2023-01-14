Новую партию - 8 тысяч терминалов - помогла приобрести Польша.

Украина уже получила 30 тысяч терминалов Starlink для обеспечения связи там, где не работает обычная сеть.

"30 тысяч терминалов Starlink уже в Украине. 24/7 команда Минцифры работает, чтобы обеспечить еще больше терминалов. Международные партнеры помогают в этом. Ведь Starlink стали частью критической инфраструктуры Украины. Благодаря ним украинцы остаются на связи там, где не работает обычная сеть", - сообщил в Telegram вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он отметил, что последнюю партию — 8 тысяч терминалов – помогла купить Польша. По словам Федорова, сотни Starlink из этой партии уже работают в "Пунктах несокрушимости" по всей стране. Еще часть передали энергетикам и медикам.

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"Спасибо за Starlink премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому и госсекретарю по цифровизации Янушу Цешинскому. Отдельное спасибо Национальному институту телекоммуникаций и компании Орлен. Благодаря вам миллионы украинцев остаются на связи", - отметил министр.

Восстановление связи в Украине: детали

По данным Международного союза электросвязи, Украина нуждается в восстановлении телекоммуникаций, поврежденных из-за полномасштабной войны РФ против Украины, почти 2 млрд долларов. Инфраструктура связи повреждена в более чем 10 из 24 регионов Украины.

Уже в 80% освобожденных от российской оккупации украинских городов частично восстановили интернет.

В конце года Украина получила от Польши третью и одну из крупнейших с начала войны партий Starlink.