Сообщалось об ударе восьми беспилотников по нефтеперерабатывающему заводу.

В ГУР официально не могут ни опровергнуть, ни подтвердить информацию об ударе беспилотниками по нефтеперерабатывающему заводу в городе Туапсе Краснодарского края, сообщил в эфире телемарафона представитель Главного управления разведки Министр обороны Украины Евгений Ерин

"Единственное, что могу заметить, что любые военные цели, объекты двойного назначения, которые работают на обеспечение агрессивной войны против Украины - они являются абсолютно законной целью для наших Сил безопасности и обороны. Текущие цифры мощностей я пока назвать не могу. Могу лишь сказать, что имею и надежду и уверенность, что эти мощности значительно сократятся после этого случая", - рассказал Ерин.

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Накануне источники УНИАН в ГУР сообщили, что в результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ночь на 22 июля атакован нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе Краснодарского края, в результате чего на объекте возник пожар.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) - российское нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" - ООО "РН-Морской терминал Туапсе".

Около 90% продукции предприятия идет на экспорт. НПЗ входит в состав нефтяной компании "Роснефть", его мощность составляет около 12 млн. тонн в год.

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