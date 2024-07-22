На фронте было горячо - произошло почти 120 боевых столкновений с захватчиками.

Продолжается война в Украине, и за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пункт управления, склад боеприпасов, четыре артиллерийские системы, два средства ПВО, радиолокационную станцию и 15 районов сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. В то же время российские оккупанты вчера ударили по позициям украинских войск и населенным пунктам 4 ракетами, нанесли 72 авиационных удара, в частности, привлечено 100 КАБ. Кроме того, было 1542 удара дронами-камикадзе, осуществлен 4621 обстрел позиций наших войск, 135 из них - из РСЗО.

Генштаб сообщает, что за прошедшие сутки зафиксировано 117 боевых столкновений. Опять горячо было на Покровском направлении, где наши защитники отразили 39 наступательных и штурмовых атак, в частности, в районах Воздвиженки, Новоселовки Первой, Новоалександровки, Прогресса, Калинового и Уманского Донецкой области.

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На Краматорском направлении наши воины остановили 13 попыток противника прорвать нашу оборону, в частности, в районах Часового Яра, где состоялась более половины из этих боестолкновений, и Андреевки Донецкой области. На Харьковском направлении бои шли в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое. Всего произошло 12 боевых столкновений.

По данным Генштаба, на Купянском направлении противник 11 раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия у Синьковки, Стельмаховки, Берестового и в направлении Глушковки.

На Лиманском направлении наши войска отразили также 11 атак оккупантов неподалеку Макеевки, Невского и Тернов. Кроме того, на Северском направлении Силами обороны отражено девять штурмовых действий, вблизи Верхнекаменского и Выемки, а на Торецком направлении, при поддержке авиации, враг совершил восемь атак неподалеку населенных пунктов Пивничное, Зализное и Торецк.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Парасковиевка, где войска РФ семь раз пытались прорвать оборону.

Три раза оккупанты тщетно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении, вблизи Работино и Новоданиловки.

В сообщении сказано, что на Времовском направлении агрессор совершил один неудачный штурм наших позиций. При этом враг чрезвычайно активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию на этом участке фронта, ударил по районам населенных пунктов Угледар, Екатериновка, Урожайное, Старомайорское. Константиновка, Разлив, Нескучное, Времевка.

На Приднепровском направлении противник хотел выбить наши подразделения с занимаемых позиций, но три неудачных штурма агрессора были отбиты украинскими воинами.

В Генштабе отмечают, что на границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, обстреливает населенные пункты с территории РФ, проводит диверсионно-разведывательную деятельность.

Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, в ночь на понедельник, 22 июля, Россию атаковали десятки беспилотников и якобы были "уничтожены" или "перехвачены" очередными средствами вражеской противовоздушной обороны.

Над Ростовской областью "справились" с 47 дронами, над акваториями Азовского и Черного морей - с 17-ю, Краснодарским краем - с восемью, а еще в трех регионах РФ - в Смоленской, Воронежской и Белгородской областях якобы "усмирены" по одному беспилотнику, утверждает Минобороны России в Telegram.

По сведениям SHOT, в Туапсе под дроновой атакой оказался местный нефтеперерабатывающий завод. Местные жители пишут, что взрывы были в районе местной нефтебазы, и они начали раздаваться примерно в 3:30, всего было слышно около пяти громких хлопков. До этого очевидцы сообщали о характерных звуках пролета БПЛА.

Утром в городе прозвучала вторая серия взрывов. Позже оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в Туапсе в результате "падения обломков БПЛА" повреждена инфраструктура НПЗ, там был пожар. По сведениям канала "ВЧК-ОГПУ", что в городе Морозовск Ростовской области БПЛА был атакован военный аэродром, возник пожар.

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