В общем сообщается по крайней мере о 8 БПЛА, которые атаковали НПЗ.

В результате операции Главного управления разведки Министерства обороны Украины в ночь на 22 июля атакован нефтеперерабатывающий завод в городе Туапсе Краснодарского края, в результате чего на объекте возник пожар.

Как проинформировал источник УНИАН в военной разведке, БПЛА в небе над Туапсе был зафиксирован около 3:30 по местному времени.

По сообщению местных пабликов, во время первой волны атаки вражеская ПВО пыталось сбить сразу четыре дрона-камикадзе. Позже, около 6:25 в районе НПЗ прозвучало еще как минимум два мощных взрыва, после чего на территории объекта начался пожар.

В целом сообщается по крайней мере о 8 БПЛА, которые атаковали НПЗ.

"Как отмечает пропагандистское СМИ "Russia Today", в результате попадания была повреждена инфраструктура НПЗ. Степень поражения объектов военно-промышленного комплекса государства-агрессора пока уточняются", - отметил собеседник агентства.

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (Туапсинский НПЗ) - российское нефтеперерабатывающее предприятие в Краснодарском крае, эксплуатантом которого является ООО "РН-Туапсинский НПЗ". Завод составляет единый производственный комплекс с морским терминалом предприятия нефтепродуктообеспечения ПАО "Роснефть" - ООО "РН-Морской терминал Туапсе".

Около 90% продукции предприятия идет на экспорт. НПЗ входит в состав нефтяной компании "Роснефть", его мощность составляет около 12 млн. тонн в год.

Удары по российской территории

Как сообщал УНИАН, в начале июля Служба безопасности Украины и Главное управление разведки провели успешную операцию по поражению аэродрома, нефтеперерабатывающего завода и электроподстанции в трех областях Российской Федерации.

В частности, благодаря совместной операции СБУ и ГУР "хлопок" расцвел на военном аэродроме Ахтюбинск в Астраханской области, на электроподстанции 500 кВ в Ростовской области и на нефтебазе в Калачи-на-Дону в Волгоградской области.

Как отмечал источник УНИАН, во время атаки беспилотников на военный аэродром Ахтюбинск, российские телеграмм-каналы писали о работе зенитно-ракетного комплекса "Панцирь" и о серии сильных взрывов. В то же время, впоследствии российские ресурсы эту информацию удалили.

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