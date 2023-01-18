Эти чиновники выполняют функции оккупационного режима на временно захваченных территориях Украины.

Российские захватчики свозят российских чиновников на оккупированные территории Украины из-за нехватки местных коллаборантов.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Из-за незначительного количества коллаборантов, захватчики вынуждены завозить чиновников из Российской Федерации для выполнения управленческих функций оккупационного режима на временно захваченных территориях. К тому же, наблюдается нехватка работников в разных отраслях, потому что местные жители не желают сотрудничать с оккупантами", - говорится в сводке.

Видео дня

В этой связи, как отметили в Генштабе, россияне пытаются завезти рабочих из той же России и временно оккупированного Крыма.

Война в Украине: что происходит на оккупированных территориях

Из-за невероятных потерь российские оккупанты продолжают завозить медиков из РФ в больницы на временно захваченных территориях Украины. Медучреждения переориентируют на лечение военных армии России.

В некоторых городах российские захватчики усилили репрессии и начали депортацию местного населения. Россияне проводят фильтрацию и ищут людей, которые сотрудничают с ВСУ.

Параллельно продолжается процесс незаконной паспортизации на оккупированных территориях. 11 июля 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке предоставление гражданства России для всех украинцев. 30 сентября 2022 года Генштаб заявил о том, что на оккупированных территориях захватчики заставляют украинцев получать российские паспорта.

Вас также могут заинтересовать новости: