Еще трех человек медики госпитализировали в лечебные учреждения.

Три человека погибли в результате ракетных ударов по Чугуеву. Еще стольких же госпитализировали в медицинские учреждения, их текущее состояние пока неизвестно.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Сегодня ночью российские оккупанты нанесли ракетные удары по Чугуеву. К сожалению, есть жертвы: 3 человека погибли — 2 мужчин 60 и 68 лет, женщина 70 лет. Еще 3 человек медики госпитализировали в лечебные учреждения", — сообщил он.

По словам Синегубова, разрушен жилой многоквартирный дом, повреждены школа и магазин строительных материалов. На местах попаданий работают все профильные службы, спасатели продолжают разбор завалов.

Руководитель ОВА также сообщил, что в течение суток оккупанты обстреливали Харьковский район, в частности Дергачевскую общину, и Изюмский район. Обошлось без пострадавших. В Харькове за ночь Штаб обороны города ударов не зафиксировал.

"Обращаемся ко всем жителям области: не игнорируйте сигналы воздушных тревог, максимально находитесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких. Правоохранители фиксируют все преступления оккупантов. Терроризм россиян не останется без наказания!", — резюмировал Синегубов.

Напомним, за последние сутки оккупанты также обстреляли Днепр и Одессу. В первом случае есть жертвы и пострадавшие, а во втором смертей удалось избежать, потому что граждане воспользовались укрытием во время воздушной тревоги.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и другие стратегические объекты, а стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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