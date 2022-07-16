Работы по поиску людей в завалах и разбору конструкций пока продолжаются.

Ночью вражеские ракеты ударили по Чугуеву, есть погибшие и раненые.

Об этом в своем Telegram сообщает Главное управление ГСЧС в Харьковской области.

"16 июля в 03:20 г. Чугуев получил ракетный удар. В результате обстрела был частично разрушен двухэтажный жилой дом. Горели конструктивные материалы дома на площади 40 кв. м. Пострадали 2 человека, из них из под завала был спасен 1, которого госпитализировали в местную больницу. Также спасатели из-под завалов изъяли тела двух человек, мужчины и женщины", - говорится в сообщении.

Работы по поиску людей в завалах и разбору конструкций пока продолжаются.

Война в Украине: актуальные данные

После захвата Лисичанска военно-политическое руководство РФ заявило об "оперативной паузе". Однако враг продолжает проводить наступательные операции в Донецкой области, чтобы выйти на админграницу области.

Захватчики совершили несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение.

По данным Института изучения войны, российские войска готовятся к масштабному наступлению вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.

В приграничных районах Брянской и Курской областей с целью демонстрации присутствия и сковывания действий Сил обороны враг удерживает до четырех батальонных тактических групп.

Ранним утром 16 июля враг ударил по Одессе.

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