Погибли три человека.

Спасатели всю ночь тушили пожар, вспыхнувший после попадания российских ракет в одно из промышленных предприятий Днепра вечером 15 июля.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николаев Лукашук.

По его информации, в Днепр летело шесть ракет, четыре из которых были сбиты. Некоторые обломки упали на другое промышленное предприятие в области, в результате чего пострадал один из работников: его пришлось госпитализировать в реанимацию.

"Вчера вечером в Днепре произошло сразу несколько "прилетов" по промышленному предприятию. Россияне ударили по городу из Каспийского моря ракетами Х-101. В результате прилетов в центре города на предприятии произошел пожар. Трое погибших и не менее полутора десятков раненых. Есть масштабные разрушения, спасатели всю ночь тушили возгорание на территории предприятия. В одном из цехов пожар ликвидирован", – отметил он.

Кроме того, повреждены более десяти машин, в соседних с местом "прилета" домах людям вынесло окно и двери, добавил Лукашук.

Ракетный удар по Днепру 15 июля: что известно

Как сообщал УНИАН, Россия атаковала Днепр ракетами с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС с северной части Каспийского моря.

В результате российского теракта в Днепре погиб, в частности, водитель автобуса одного из городских маршрутов.

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