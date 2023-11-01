Из-за шторма ракетоносители заведены в пункты базирования.

Весьма вероятно, что российские захватчики готовятся к предстоящей массированной атаке, ища варианты обхода украинской противовоздушной обороны.

Об этом сказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона. Она отметила, что Воздушные силы предупредили, что есть активность БПЛА ударного типа. "Очевидно, что враг продолжает испытывать на прочность и нашу систему противовоздушной обороны, и выискивает пути для своих воздушных целей, чтобы обойти ее", - сказала она.

По ее словам, в море штормит и корабельная группировка несколько свернута, ракетоносители заведены в пункты базирования. "Угроза на высоком уровне, но боевого дежурства мы не фиксируем. Если и будут пуски, то, вероятнее всего, это будет из бухты, но это применяется в очень критической ситуации. Но учитывая погодные условия вряд ли", - сказала Гуменюк.

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Она отметила, что сегодняшние маневры россиян, прокладывающих сложные маршруты, свидетельствуют о поиске вариантов обхода системы ПВО. "Вероятно, враг в рамках подготовки к будущим массированным ракетным ударам пытается тщательно изучить систему нашего противодействия", - сказала Гуменюк.

Атака дронов 31 октября

Как сообщал УНИАН, во многих регионах объявляли воздушную тревогу. Сейчас она все еще звучит в Сумской, Полтавской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

ВС сообщили о нескольких группах дронов, выпущенных российскими оккупантами. В сети появлялась информация о взрывах на Полтавщине.

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