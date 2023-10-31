Не игнорируйте предупреждения об опасности.

Сейчас украинские силы противовоздушной обороны отбивают атаку российских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"По состоянию на 20:00 в зоне ответственности воздушного командования "Восток" в Днепровском и Криворожском районах уничтожено 2 БпЛА противника типа Shahed-131/136", - говорится в официальном Telegram-канале Воздушных сил.

Они добавили, что в Кировоградской области может быть ударный дрон, местным жителям стоит оставаться в укрытиях. Впоследствии стало известно, что "шахеды" из Сумщины направляются в южном направлении, также существует угроза БПЛА для Черкасской области.

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Обновлено в 23:24: Существует угроза удачных дронов типа "Shahed" во всех областях, где объявили воздушную тревогу.

Обновлено в 23:22: Предположительно, группа шахедов из Белгородщины пересекает границу в направлении Харьковщины.

Обновлено в 23:20: Группа БПЛА из Николаевской области приближается к Кировоградской.

Обновлено в 23:15: Российский ударный дрон фиксируют возле Кременчуга.

Обновлено в 23:10: Атака ударных беспилотников с юга, под угрозой Николаевская и Херсонская области.

Обновлено в 23:07: В Кременчуге на Полтавщине были слышны звуки взрывов, пишет Общественное.

Обновлено в 23:00: Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая области – угроза ударных дронов.

Обновлено в 22:50: Дроны в Винницкой области, курс западный. Также есть угроза Киевской области.

Обновлено в 22:38: Скоростная цель в направлении Харькова. Впоследствии военные добавили, что речь шла предположительно о реактивной системе залпового огня.

Обновлено в 22:35: "Шахеды" на границе Черкасской и Винницкой областей, а также на Харьковщине и Полтавщине. Работает противовоздушная оборона.

Обновлено в 22:30: В Лубенской громаде Полтавской области слышны звуки взрывов, пишет Общественное.

Обновлено в 22:25: Воздушная тревога на юго-востоке связана с активностью тактической авиации РФ предположительно с применением управляемых авиабомб.

Также Воздушные силы сообщили об отбое угрозы применения баллистического вооружения.

Обновлено в 22:15: Ударные дроны из Белгородской области залетели на Харьковщину.

Обновлено в 22:10: Винницкая область - воздушная тревога, угроза ударных БпЛА.

Обновлено в 22:08: Угроза ударных БпЛА остается актуальной для Черкасской, Кировоградской и Сумской областей.

Обновлено в 22:05: Российские дроны в Полтавской области, направление - южное. В центральных областях есть угроза баллистики.

Обстрелы Украины: последние новости

Прошлой ночью армия РФ атаковала страну беспилотниками и ракетами. Утром в военной администрации Полтавщины сообщили, что оккупанты ударили ракетой по Миргородскому району, в результате атаки никто не пострадал.

Днем стало известно об обстреле Херсона. Во время удара загорелась машина, в которой находился человек, он погиб.

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