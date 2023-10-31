Россияне накапливают ракеты, и поэтому, надо серьезно относиться ко всем воздушным тревогам, отметил Юсов.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины объяснили паузу массированных ракетных атак россиян по объектам критической инфрастурктуры в Украине. Об этом представитель ГУР Андрей Юсов заявил в эфире информационного телемарафона "Единые новости".

В частности, у него спросили, какого развития событий надо ожидать, если РФ ускорила накапливание ракет.

"Прежде всего относительно производства - это не статичный процесс, и враг пытается обезопасить себя, рассредоточить производство, в том числе и такие сложные производства как ракетные вооружения. Поскольку предыдущие базы хорошо известны Украине и украинским спецслужбам, они пытаются обезопасить себя и также перемещать и маскировать логистические цепочки, создавать новые объекты", - сказал Юсов.

Представитель ГУР сказал, что у врага остается потенциал к производству новых ракетных вооружений.

"Это не секрет. И они повысили его по сравнению с началом полнометражного вторжения, но это не значит, что они могут вернуться в ближайшее время к ракетным запасам показателей до 24 февраля 2022 года", - отметил Юсов.

Как добавил представитель ГУР, угроза нанесения Россией ракетных ударов сохраняется и эта угроза является достаточно серьезной.

"Думать, что ракетные террористические атаки Российской Федерации этой зимой против украинской инфраструктуры, и в частности, энергетической инфраструктуры, прекратятся, было бы напрасным ожиданием. Это означает, что Украина готовится и готовятся наши силы противовоздушной и противоракетной обороны, и весь сектор безопасности Украины", - сказал Юсов.

Также у него спросили, готовятся ли россияне нанести более взвешенный, изящный и массированный удар ввиду того, что уже давно не было массированных ракетных обстрелов.

"В прошлом году, в частности Суровикин собственно бездумно, часто бесконтрольно использовал ракетные запасы, не считая их и разного рода ракеты летели по Украине. Мы помним, были запуски более 100-120 ракет за один удар... Несмотря на такие массированные ракетные удары, желаемого эффекта враг не получил, и наоборот истощил свои ракетные запасы. Это видим не только мы. Это видят и международные партнеры. Это означает, что Россия в этом плане стала слабее и более уязвимой на других направлениях, и говорить, что она может кому-то угрожать теперь в этом виде вооружений, если она даже в войне против Украины фактически истощила свои ракетные запасы, не приходится", - заявил Юсов.

В то же время, он сказал, что если наблюдается пауза в использовании применения ракет, то происходит накопление.

"И это накопление будет рано или поздно использовано, и этот ресурс и арсенал будет использован. Опасность остается", - сказал Юсов.

Он призывает относиться серьезно к каждой воздушной тревоге.

Массированные ракетные удары России - актуальное

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что готовы к новым массированным ударам россиян. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что у Сил обороны Украины нет других вариантов и они должны ожидать в любой момент любой угрозы. Поэтому готовы отражать вражеские удары в режиме 24/7.

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