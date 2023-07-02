Враг атакует Украину ударными дронами, работает ПВО.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Российские оккупанты запустили ударные дроны с южного направления.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Также военные предупредили о работе сил противовоздушной обороны в Николаевской и Запорожской областях.

Начиная с 00:00 2 июля, в ВС ВСУ сообщали об угрозе применения врагом ударных дронов на Херсонщине, Николаевщине, Днепропетровщине, Кировоградщине. В 01:18 сообщалось об угрозе применения БПЛА в Черкасской области. В то же время на Востоке – угроза применения баллистического вооружения.

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Обновлено 01:30: Угроза применения российскими оккупантами ударных БПЛА распространилась и на Винничину, сообщили в Воздушных силах.

По состоянию на 01:39 карта воздушных тревог в Украине выглядит так:

Обновлено 01:59: Отбой угрозы применения баллистического вооружения для Полтавской, Донецкой и Харьковской областей, заявили в Воздушных силах ВСУ.

Обновлено 02:19: В Киевской области (без Киева) есть угроза применения врагом ударных БПЛА с южного направления. В Воздушных силах призвали срочно пройти в укрытия.

В Киевской области уже объявили воздушную тревогу.

Обновлено 02:26: Угроза применения врагом ударных дронов распространилась и на Киев.

Обновлено 02:30: Тревогу объявили в Киеве и Житомирской области.

Обновлено 02:37: В Николаевской области – отбой воздушной тревоги.

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Атаки дронов по Украине

В ночь на 28 июня украинские защитники уничтожили шесть ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136/131". Захватчики атаковали Украину с юго-восточного направления.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины предупредили, что Россия может вести с Ираном переговоры не только о поставках дронов типа Shahed-136/131, но и других БЛПА. При этом представитель ГУР Вадим Скибицкий подчеркнул, что серийного изготовления "Шахедов" на территории России украинская разведка пока не видит.

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