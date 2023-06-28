Российские захватчики совершили атаку с юго-восточного направления.

Силы обороны Украины этой ночью сбили шесть ударных беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136/131". Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.

"Ночью 28 июня 2023 года противовоздушной обороной воздушных Сил и других составляющих Сил обороны Украины уничтожено шесть барражирующих боеприпасов "Shahed-136/131", которыми российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления", - говорится в сообщении.

Как сообщает председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в Telegram, ночью воздушные силы обороны уничтожили над областью 2 вражеских беспилотника.

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Как сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в Telegram, украинские защитники успешно уничтожили два ударных дрона противника.

"Однако еще два попали в пустое складское помещение в Черкасском районе", - отметил Табурец.

По его словам, спасатели оперативно ликвидировали незначительный пожар. "К счастью, без пострадавших", - добавил он.

Удары по Украине

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар иранскими ударными БпЛА типа "Shahed".

Также за прошедшие сутки российские захватчики нанесли удар по территории Украины, задействовав 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-22 и 2 зенитные управляемые ракеты с С-300. Кроме того, оккупанты нанесли 24 авиационных удара и совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

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