Кроме того, россияне пытаются разработать свои беспилотные летательные аппараты - как разведывательного направления, так и ударного.

Россия ведет переговоры о поставках других видов дронов иранского производства. Кроме того, не до конца выполнены и контракты по поставкам "Шахедов", заявил в интервью РБК-Украина представитель ГУР Вадим Скибицкий.

В то же время массового серийного изготовления "Шахедов" на территории России украинская разведка пока не видит.

На сегодня РФ первым делом будет пытаться получить удары БПЛА или дроны-камикадзе.

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"Это то, что на сегодня для них критично. Ведь "Орлан-10", который они выпускают - он в основном используется как разведывательный беспилотник. Их большое количество, которое было изготовлено еще до широкомасштабного вторжения, позволяет им обеспечивать потребности в разведке", - пояснил представитель ГУР.

Кроме того, россияне пытаются разработать свои беспилотные летательные аппараты - как разведывательного направления, так и ударного. "Очень многое будет зависеть от тех комплектующих иностранного производства, которые заходят на территорию Российской Федерации. Если их не будет - то не будет и эффективных беспилотников. Потому что можно сделать гораздо проще, но эффективность такого вооружения будет намного меньше, чем это заложено в тактико-технических характеристиках", - отметил Скибицкий.

Иранские дроны на войне против Украины - главное

С октября 2022 года Россия начала целенаправленно атаковать иранскими дронами "Шахед" объекты энергоинфраструктуры Украины, чтобы лишить гражданское население света и тепла в зимний период.

Несмотря на значительные потери, энергостема продолжила работать благодаря работе энергетиков и ПВО. "Блэкаута" рашисты за все время так и не достигли.

Сейчас Россия применяет "Шахеды" в комбинированных воздушных атаках по Украине, особенно - в направлении Киева, чтобы истощить украинскую ПВО.

Эксперты и военные сходятся во мнении, что осенью оккупанты продолжат "энергетический" террор, из-за чего Запад усиливает ПВО ВСУ новыми передовыми ЗРК.

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