Россия ведет переговоры о поставках других видов дронов иранского производства. Кроме того, не до конца выполнены и контракты по поставкам "Шахедов", заявил в интервью РБК-Украина представитель ГУР Вадим Скибицкий.
В то же время массового серийного изготовления "Шахедов" на территории России украинская разведка пока не видит.
На сегодня РФ первым делом будет пытаться получить удары БПЛА или дроны-камикадзе.
"Это то, что на сегодня для них критично. Ведь "Орлан-10", который они выпускают - он в основном используется как разведывательный беспилотник. Их большое количество, которое было изготовлено еще до широкомасштабного вторжения, позволяет им обеспечивать потребности в разведке", - пояснил представитель ГУР.
Кроме того, россияне пытаются разработать свои беспилотные летательные аппараты - как разведывательного направления, так и ударного. "Очень многое будет зависеть от тех комплектующих иностранного производства, которые заходят на территорию Российской Федерации. Если их не будет - то не будет и эффективных беспилотников. Потому что можно сделать гораздо проще, но эффективность такого вооружения будет намного меньше, чем это заложено в тактико-технических характеристиках", - отметил Скибицкий.
Иранские дроны на войне против Украины - главное
С октября 2022 года Россия начала целенаправленно атаковать иранскими дронами "Шахед" объекты энергоинфраструктуры Украины, чтобы лишить гражданское население света и тепла в зимний период.
Несмотря на значительные потери, энергостема продолжила работать благодаря работе энергетиков и ПВО. "Блэкаута" рашисты за все время так и не достигли.
Сейчас Россия применяет "Шахеды" в комбинированных воздушных атаках по Украине, особенно - в направлении Киева, чтобы истощить украинскую ПВО.
Эксперты и военные сходятся во мнении, что осенью оккупанты продолжат "энергетический" террор, из-за чего Запад усиливает ПВО ВСУ новыми передовыми ЗРК.