Подразделение военнослужащего заходило в Авдеевку, чтобы обеспечить отход украинских бойцов.

Третья отдельная штурмовая бригада, которая была переброшена на Авдеевское направление в наиболее критическое время, уничтожила рекордное количество вражеской техники и живой силы за сутки. Об этом рассказал командир подразделения "Терра" 3-й ОШБр Николай Волохов в эфире "Киев24".

Он отметил, что подразделение "Терра" 3-й ОШБр экстренно заходило в чрезвычайно сложное время, для того, чтобы обеспечить в том числе отход войск из Авдеевки. Бойцы подразделения смогли обеспечить отход, уменьшить тем самым потери и нанести очень большие потери врагу.

"У нас в подразделении – и я знаю, что в Третьей штурмовой также – поставлены рекорды по уничтожению вражеской живой силы за сутки, по уничтожению вражеской бронетехники за сутки. Я, честно говоря, такого еще не видел, хотя имею опыт Бахмутского направления и считал, что Бахмутское направление самое сложное. Но, приехав сюда, я увидел новый уровень российских попыток достичь своих целей", - сказал Волохов.

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Он добавил, что Авдеевка полностью разрушена - это было видно через дроны-разведчики военного.

Ситуация в Авдеевке

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский накануне принял решение о выводе украинских подразделений из Авдеевки во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих.

Сырский подчеркнул, что украинские защитники достойно выполнили свой воинский долг, сделали все возможное для уничтожения лучших российских воинских частей, а также нанесли оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

Президент Владимир Зеленский во время Мюнхенской конференции заявил, что выйти из Авдеевки было абсолютно логичным, справедливым и профессиональным решением, чтобы сохранить жизнь наших военных.

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