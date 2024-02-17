Самая главная задача для Украины - это беречь своих людей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что выйти из Авдеевки было абсолютно логичным, справедливым и профессиональным решением, чтобы сохранить жизнь наших военных.

"Для нас это самая главная задача. Мы бережем наших людей, наших воинов - потому что это и есть защита. Оружие от наших партнеров помогает восстанавливать мир на нашей территории, но прежде всего военный защищает людей. Поэтому чтобы не попасть в окружение было принято решение отойти на другие рубежи", - сказал украинский лидер во время Мюнхенской конференции.

По его словам, выход ВСУ из города не означает, что страна-агрессорка что-то захватила - за два года полномасштабной войны РФ только разрушала маленькие поселки, городки и жизни украинцев. С октября прошлого года оккупационная армия пыталась прорваться в Авдеевку всем оружием и всей мощью, в результате чего погибли тысячи оккупантов.

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"Истощение их армии, я считаю, что эту задачу наши военные постоянно выполняют. Дальше будет восстановление, будем ждать оружия, которого не хватает. Нет дальнобойного оружия. В России есть, а у нас ее мало. Рассчитываем на поддержку партнеров", - добавил Зеленский.

Президент отмечает, что Украина может одержать победу. Нашу армию ограничивает только дальность и достаточность средств поражения, что зависит не только от нашей страны.

"Ситуация в Авдеевке это подтверждает. К сожалению, содержание Украины в искусственном дефиците вооружения, в частности в дефиците артиллерии и средств дальнего поражения позволяет Путину адаптироваться к интенсивности боевых действий. Это ослабление демократии подрывает нашу общую способность", - подытожил глава государства.

Дефицит вооружения на фронте

Как сообщали в Институте изучения войны, Украина продолжает пытаться компенсировать российское превосходство в живой силе и материально-технических средствах, используя более современные системы и оборудование. Однако эти усилия подрывают регулярные задержки в оказании помощи западным странам.

Ветеран АТО и военный эксперт Евгений Дикий заявил, что по всей линии фронта фиксируется значительный "снарядный голод". Еще почти неделю назад он прогнозировал, что из-за этого Украина может потерять Авдеевку.

Сегодня Дикий рассказал, что в Украине есть дефицит всех трех основных калибров: 155 мм от НАТО, 152 мм советского образца и даже 120 мм мины. Из-за этого активнее начали использовать дроны. FPV-дронам пришлось встать в первую линию защиты, а не во вторую, как это было раньше, и подпускать врага на более близкую дистанцию.

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