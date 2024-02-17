По словам аналитиков, захват Авдеевки сам по себе не принесет никаких оперативных преимуществ россиянам.

Российским оккупантам, вероятнее всего, будет трудно продвинуться на запад от Авдеевки Донецкой области ближе к подготовленным позициям, на которые отходят украинские войска.

Как сообщает ISW, россияне понесут значительные потери, если решат атаковать новые украинские позиции в лоб в открытом поле. Это объясняется большим скоплением бойцов Сил обороны на новых позициях.

Аналитики предположили, что захватчики стремились затруднить или предотвратить вывод украинских войск в надежде нанести оперативные потери ВСУ в этом районе, поскольку захват Авдеевки сам по себе не принесет никаких оперативных преимуществ или возможностей для оперативно значимых наступлений.

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В то же время эксперты убеждены, что проведение ВСУ контратак для организованного вывода войск из Авдеевки, стабилизирует линию фронта.

Битва за Авдеевку - что известно

По данным британской разведки, РФ во время попыток захватить украинский город потеряла по меньшей мере 400 БМП и другой тяжелой техники, а также большое количество солдат.

Российским захватчикам почти удалось окружить украинские силы, однако они не смогли замкнуть кольцо. Украинские защитники вели бой по всем направлениям. Они смогли выровнять критическое положение благодаря успешным рейдово-ударным действиям 3-й ОШБр и смежных подразделений.

Этой ночью Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский заявил о решении вывести украинские подразделения из города.

В 02:15 командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что украинские силы, согласно полученному распоряжению, вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции.

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