Мост в районе села Карыж значительно поврежден.

Российские войска построили новую понтонную переправу через реку Сейм в Курской области. Она понадобилось после украинской атаки на мост в поселке Карыж.

Спутниковый снимок переправы в Глушковском районе публикует Радио Свобода. На нем можно увидеть, что уже третий мост в регионе получил серьезные повреждения, которые делают проезд тяжелой российской техники невозможным.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что последний мост через реку Сейм фактически уничтожен. "Автомобильное движение по всем трем мостам через Сейм объявляется закрытым", - написал он в своем Telegram-канале.

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Напомним, 6 августа украинские силы зашли на российскую территорию и стремительно продвинулись вперед. Вскоре стало известно, что они начали наносить удары по мостам через Сейм.

О первой атаке россияне заявили 15 августа, тогда под ударом оказался мост в населенном пункте Глушково. Уже на следующий день оккупанты заявили о его уничтожении.

18 августа "прилетело" в мост возле поселка Званное, а уже вскоре - в последний моста в селе Карыж.

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