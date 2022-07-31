Военнопленных могли убить, чтобы скрыть пытки.

Главный военный прокурор Украины в 2019-2020 годах, генерал-майор запаса Виктор Чумак заявил, что россияне совершили теракт в Еленовке сразу по нескольким причинам.

С таким заявлением он выступил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Во-первых - это месть частных армий, которые совершили это преступление за то, как воевали "азовцы". Месть за то, сколько они покрошили вагнеровцев, элитные подразделения россиян", - отметил Чумак.

Он отметил, что Россия также хотела скрыть пытки над военнопленными и одновременно запугать собственную армию.

"Запугивание российских бойцов, чтобы сказать: если вы попадете в плен, украинцы сделают с вами еще хуже. И, в-третьих, не исключаю, что с военнопленными ужасно обращались. И этот теракт Россия совершила, чтобы скрыть преступления и пытки над военнопленными", - подытожил Чумак.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля раздался взрыв на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка. Было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. В Украине заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ.

По данным разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК"Вагнера".

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